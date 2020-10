Aus reiner Vorsicht wurde die Reißleine gezogen: Wenige Stunden vor dem geplanten Beginn hat die Jugendkunstschule am Samstag ihren Jugendkunstschultag abgesagt. Leiterin Martina Degenhart verweist auf die am Freitag bekannt gewordene Corona-Infektion am Humboldt-Gymnasium, in deren Folge rund 300 Kontaktpersonen getestet werden.

Zwangsweise den Schulalltag durcheinander bringt das aber nicht: „Wir bewerten die Lage je nach den Infektionszahlen nach den Ferien“, sagte Vorstandschefin Katja Mitteldorf am Montag. Bislang kam die Jugendkunstschule relativ gut durch die Krise. „Ende April schon kamen wir aus dem Lockdown heraus“, blickt Degenhart zurück. Das Domizil hinter der Loge biete genügend Platz, um die geforderten Abstände zu wahren und trotzdem die Kursgrößen nicht minimieren zu müssen. Dass Martina Degenhart dennoch die coronabedingten und vom Land kompensierten Einnahmeverluste mit rund 40 Prozent beziffert, ist auf das Wegbrechen eines anderen Standbeins zurückzuführen: „Die Schulen sind verständlicherweise zurückhaltend. Deshalb fahren wir in diese schon seit Mitte März nicht mehr.“ Dabei wäre für die Arbeit der Jugendkunstschule an den Kindergärten und Schulen – auch im Kreisgebiet – mehr denn je Personal da: Seit Jahresbeginn konnte der Jugendkunstschulverein als Träger die Zahl festangestellter Mitarbeiter von zwei auf fünf aufstocken. Ihnen zur Seite stehen aktuell sechs Honorarkräfte. Möglich wurde das durch Gelder vom Land, die allerdings wie auch der Zuschuss der Stadt Jahr für Jahr neu zu beantragen sind. Die seit 2002 bestehende Jugendkunstschule hat sich in Nordhausen etabliert, einen guten Ruf erarbeitet. Als Projektpartner wird sie geschätzt: beim Rolandsfest, bei den Interkulturellen Tagen, nächstes Jahr im Rahmen der Bundesgartenschau. Gemeinsam mit der Kreismusikschule, den „Zappelinis“ und dem Jungen Theater will man 2021 das Kunstfest direkt im Park Hohenrode gestalten. Einen Workshop zum Arbeiten mit Naturmaterialien soll es im Arboretum geben. Hohenrodes Architekt Heinrich Siesmayer soll nicht zuletzt als riesige Stabpuppe – wie vor Jahren Martin Luther – „auferstehen“. Mit Blick auf den Park Bendeleben als weiterer Buga-Außenstandort berichtet Degenhart zudem vom Theaterstück „Wie die Orange nach Bendeleben“ kam, für das ihre Schüler Bühnenbild und Kostüme gestalten wollen. Malen, Zeichnen, Nähen, Töpfern, Plastisches Gestalten, Fotografie, Design, Metallgestaltung, Yoga im hauseigenen Ausstellungsraum: Die Vielfalt des Kursangebots ist groß. Wöchentlich nutzen das rund 250 Kinder und Jugendliche, die Jüngsten sind gerade drei Jahre alt. „Entscheidend sollte nicht die Frage des Talents sein, vielmehr sollte man Lust verspüren, gestalterisch arbeiten und sich kreativ ausdrücken zu wollen.“ Zur schon seit Jahren im Raum stehenden Idee eines Kulturcampus im früheren Siechenhof äußert sich Degenhart zurückhaltend: „Es wäre schön, wenn man Musikschule, Junges Theater, Jugendkunstschule und andere zusammenbringen könnte, ein Kulturcafé, Ateliers, Logiermöglichkeiten für Gastschüler entstünden. Aber ich bin nicht so euphorisch zu sagen, dass wird in nächster Zeit klappen.“