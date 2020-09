Die Firma Tauber Delaborierung hat ihre Arbeit am Bauuntergrund des Nordhäuser Theaters abgeschlossen.

Nordhausen. Drei Blindgänger am Baufeld des Theaters wurden gefunden und entschärft.

Nordhausen: Sondierungen am Theater abgeschlossen

Die Firma Tauber Delaborierung hat nach Auswertung der in der vergangenen Woche durchgeführten Sondierungsmaßnahme für das zu bebauende Grundstück am Theater Entwarnung gegeben. Das teilte die Nordhäuser Stadtverwaltung am Montag mit.

Im Zuge der Bauvorbereitung der Generalsanierung des Theaters und Bau des neuen Anbaus wurden in den zurückliegenden Monaten zahlreiche Sondierungen durch die Firma Tauber vorgenommen. Auch die Grabungsarbeiten der Archäologen des Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie wurden durch Tauber begleitet. „Die Arbeit der Firma Tauber zeigt uns immer wieder, wie wichtig die gründliche Sondierung und die Begleitung von Tiefbauarbeiten in unserer Stadt ist“, sagte Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos).

Gleichzeitig werde damit ein Kapitel abgeschlossen, das viel von den Bürgern der Stadt abverlangte. „Unsere Geduld wurde dreimal auf die Probe gestellt. Dies galt vor allem bei der Bombe mit Langzeitzünder im November 2019 für die Betroffenen, aber auch für die Rettungs- und Sicherheitskräfte. Aber auch diese Situation haben wir alle gemeinsam gemeistert“, so der Oberbürgermeister.

Drei Blindgänger wurden auf dem Baufeld entdeckt und erfolgreich entschärft, zuletzt am 10. und 22. Juni 2020. Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg stellen auch mehr als sieben Jahrzehnte nach Kriegsende immer noch eine erhebliche Gefahr dar.