Ein Plakat zum Defa-Film „Spur der Steine" wird gegenwärtig auch in der Ausstellung der Stadtbibliothek gezeigt.

Nordhausen. Zur Manfred-Krug-Ausstellung zeigt die Nordhäuser Stadtbibliothek am 27. Oktober einen legendären Film.

Nordhausen: „Spur der Steine“ in der Bücherei

Innerhalb der derzeitigen Plakat-Ausstellung zum filmischen Lebenswerk Manfred Krugs in der Stadtbibliothek wird am Dienstag, 27. Oktober, 19 Uhr, im Ratssaal des Bürgerhauses der Film „Spur der Steine“ aufgeführt. Der Eintritt ist frei.

Der DDR-Film erzählt die Geschichte eines Parteisekretärs (Eberhard Esche), der auf eine Baustelle gesandt wird und dort auf eine junge Ingenieurin (Krystyna Stypulkowska) und den anarchischen Brigadier Balla trifft, gespielt von Manfred Krug. Dessen Bautrupp ist aufgrund seiner Disziplinlosigkeiten bei Partei und Kollegen nicht sehr beliebt.

Das Interesse an dem in Western-Manier gedrehten Film war groß. Doch das Werk geriet ins Fadenkreuz der SED. Der Film verschwand kurz nach der Premiere 1966 für 23 Jahre in den Defa-Archiven.

Wegen der Corona-Beschränkungen sind die Plätze für die Filmvorführung am 27. Oktober begrenzt. Kostenlose Karten können in der Bibliothek, solange der Vorrat reicht, abgeholt werden. Es gelten die Abstands- und Hygieneregeln der Stadtbibliothek.