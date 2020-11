Nordhausen stellt Kasten für Briefe an den Weihnachtsmann auf

Briefe mit Wünschen an den Weihnachtsmann können auch in diesem Jahr wieder in den Wunschbriefkasten eingeworfen werden, versichert Birgit Adam von der Stadtinformation. „Auch wenn in diesem Jahr kein Weihnachtsmarkt stattfindet, wird der Wunschbriefkasten ab dem 29. November montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr neben dem Weihnachtsbaum und der Weihnachtspyramide auf dem Rathausplatz aufgestellt“, kündigt sie an. Jedes Kind, das seine Wünsche aufgeschrieben hat, bekomme wie in den Vorjahren auch eine individuelle Antwort vom Weihnachtsmann.