Nordhausen sucht seine besten Sportlerinnen und Sportler

Ab sofort sind alle Leserinnen und Leser aufgerufen, ihre besten und beliebtesten Athleten zu wählen. Erstmals ist eine Abstimmung auch online möglich.

Die Wahl ist eröffnet. In diesem Jahr suchen die Thüringer Allgemeine und der Kreissportbund mit seinen Vereinen gemeinsam die Sportler des Jahres 2022 im Landkreis Nordhausen. Nach mehreren Jahren Zwangspause hat der Kreissportbund nun wieder die beliebte Wahl und Auszeichnung ins Leben gerufen und in einer Arbeitsgruppe aus Fachkundigen, zu dem auch unsere Zeitung gehört, eine wohlüberlegte Auswahl getroffen. In den Kategorien „Sportlerin des Jahres“, „Sportler des Jahres“ und „Mannschaft des Jahres“ wird es Ehrungen geben, die am 28. April 2023 bei der großen Sportlergala verkündet werden.

Wer soll Sportlerin des Jahres 2022 werden?

Wer soll Sportler des Jahres 2022 werden?

Wer soll Mannschaft des Jahres 2022 werden?

Stimmen Sie ab und seien Sie Teil bei der Entscheidung zu Nordhausens bester Sportlerin, Nordhausens bestem Sportler und bester Mannschaft.