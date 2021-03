Nordhausen: Tageskarte für Ausflüge nach Niedersachsen

Wer ab April mit Nahverkehrszügen Ausflüge von Nordhausen nach Niedersachsen unternehmen will, kann mit dem Niedersachsen-Ticket plus Ostharz Geld sparen.

Nordhausen. Neues Ticket-Angebot für Nahverkehrszüge von Nordhausen nach Hannover, Wolfsburg oder Braunschweig.

Ein „Niedersachsen-Ticket plus Ostharz“ wird in der kommenden Woche eingeführt, kündigt Silvia Lindenau, Sprecherin der Niedersachsentarif GmbH, an. Mit dieser Tageskarte seien ab dem 1. April Fahrten von Niedersachsen aus mit den Nahverkehrszügen nach Nordhausen, Wernigerode, Quedlinburg und zu weiteren Orten in Sachsen-Anhalt und Thüringen möglich. Das Ticket gelte auch für Fahrten von den genannten Orten aus nach Niedersachsen. Dieses neue Fahrkartenangebot löse das bisherige „Niedersachsen-Ticket plus Nordhausen“ ab.

Die Südharzer können die neue Fahrkarte für Ausflüge von Nordhausen nach Hannover, Wolfsburg oder Braunschweig nutzen. Das Niedersachsen-Ticket plus Ostharz kostet für die erste Person 32 Euro und jeweils 9 Euro für bis zu vier Mitreisende. Pro Ticket fahren drei Kinder von 6 bis 14 Jahre und alle unter 6 Jahre kostenlos mit. Die Tageskarte gilt montags bis freitags ab 9 Uhr und an Samstagen, Sonn- und Feiertagen sowie in den niedersächsischen Sommerferien ab Mitternacht. Mit dem Ticket können alle Nahverkehrszüge in Niedersachsen, Bremen, Hamburg und auf den ausgewiesenen Schienenstrecken im Ostharz genutzt werden. Auch in den Bussen, Straßen- und U-Bahnen in Niedersachsen, Bremen und Hamburg wird es anerkannt.