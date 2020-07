Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhausen: Verbraucherzentrale ist wieder persönlich erreichbar

Die Nordhäuser Beratungsstelle der Verbraucherzentrale bietet fortan auch wieder persönliche Energieberatungen an. Interessierte müssen sich allerdings anmelden. Telefonisch ist das möglich unter der Nummer 0361 / 55 51 40. Coronabedingt waren die Berater seit März nur telefonisch oder via E-Mail zu erreichen – wenn Berater allerdings Baupläne oder etwa Verbrauchsabrechnungen in Augenschein nehmen mussten, war dies schwierig. Bei Terminen vor Ort sollte allerdings auch in Zukunft ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.