Nordthüringer Bundestagsabgeordnete Steinke: „Schufa-System diskriminiert“

Kersten Steinke bei einem Wahlkampfauftritt in Nordhausen.

Nordhausen. Die Linke im Bundestag will Auskunfteien bei vielen Lebensbereichen den Riegel vorschieben.

Kersten Steinke, linke Bundestagsabgeordnete aus Nordthüringen, und ihre Fraktion wollen per Antrag der Schufa und anderen privaten Auskunfteien den Riegel vorschieben. Das hat die Politikerin jetzt in einer Presseerklärung mitgeteilt. „Private Auskunfteien und das Einholen von Bonitätsauskünften haben erheblichen Einfluss auf alle zentralen Lebensbereiche der Menschen in Deutschland.“ Auch die Wahrnehmung von Grundrechten wie das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrecht seien betroffen.

Die Praxis, dass bei Vertragsabschlüssen Bonitätsauskünfte bei Auskunfteien wie der Schufa eingeholt werden, habe sich mittlerweile auf fast alle Lebensbereiche ausgeweitet. Doch bei Mobilfunk-, Strom- und Mietverträgen gibt es Steinkes Ansicht nach keine Rechtfertigung für diese zusätzliche Absicherung durch die Unternehmen. „Denn bei solchen Geschäften gehen, anders als bei Kreditverträgen, Verbraucher in Vorleistung, indem sie am Monatsanfang bezahlen oder – bei der Mietwohnung – sogar noch eine Kaution von drei Monatsmieten hinterlegen müssen“, sagt sie. Die Folgen sind immens für die Betroffenen. Bisher lasse der Staat Auskunfteien frei walten.

Die Linke fordert deshalb eine Begrenzung des Einholens von Bonitätsauskünften, mehr Transparenz und eine bessere Kontrolle der Auskunfteien.