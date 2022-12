Nordthüringer Unternehmer des Jahres

Nordhausen. Mitglieder diskutieren Industriegebiet, Feuerwache und Theater.

Zu ihrer letzten Versammlung des Jahres trafen sich am Montagabend die Mitglieder des Nordthüringer Unternehmerverbandes (NUV) in der Hochschule am Nordhäuser Weinberghof. Auf der Tagesordnung stand unter anderem die Auszeichnung als Unternehmer des Jahres 2022. Dabei freute sich der Hausherr, Hochschul-Präsident Jörg Wagner, dass den Unternehmern das für neun Millionen Euro sanierte Hörsaalgebäude 19 gezeigt werden konnte.

Mitglieder des Nordthüringer Unternehmerverbandes bei der letzten Versammlung des Jahres Foto: Claudia Rheinländer

Zum Unternehmer des Jahres wurde Detlef Kuhnert, der Chef des Sondershäuser Unternehmens Barbarossa Plan Estrichbau GmbH, gekürt. Die Laudatio hielt CDU-Landtagsabgeordneter Stefan Schard. Kuhnert sei ein Mann, der seit mehr als 30 Jahren seinen Weg als Unternehmerpersönlichkeit ging und weiter gehen wird, dessen ist sich Schard sicher. Detlef Kuhnert dankte dem NUV-Vorstand für die Ehrung und hielt ein kurzes Plädoyer für das Unternehmertum. Er forderte mehr Mut von der jungen Generation, um Verantwortung zu übernehmen und von der Politik mehr Unterstützung, vor allem für die mittelständischen und kleinen Unternehmen.

Im Anschluss an die Verleihung hielt NUV-Vorstandsvorsitzender Niels Neu den Rechenschaftsbericht des Vorstandes für das Jahr 2021, der durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt war. Im Mittelpunkt standen dabei zwei Podiumsdiskussionen zu den Wahlen im vergangenen Jahr. In der sich anschließenden Aussprache wurde auf das Industriegebiet „Goldene Aue“ eingegangen und Nachfragen zu den beiden Großprojekten der Stadt Nordhausen, Feuerwache und Theater, diskutiert. Weiterhin berichtete Neu von der erfolgten Übergabe des erarbeiteten Forderungskataloges zur aktuellen Energiekriese im Bundeskanzleramt.