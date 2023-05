Ohne Ehrenamt wird es in Nordhausen grau

Nordhausen. Nordhäuser Studenten setzen sich für stärkeres Engagement ein. Sie planen ein Vernetzungstreffen am 22. Juni.

Eine lebendige Stadt lebt von engagierten Bürgern. Um das freiwillige Engagement in Nordhausen zu stärken, haben sich Studenten des Sozialmanagements im Rahmen ihres Theorie-Praxis-Projektes etwas Besonderes vorgenommen. Sie planen die Gründung einer Freiwilligenagentur und laden Nordhäuser Organisationen und Vereine zu einem ersten Vernetzungstreffen ein, um die Möglichkeiten für freiwilliges Engagement zu klären.

Die angehenden Sozialmanager erkennen das große Potenzial der Studenten für ehrenamtliche Tätigkeiten und möchten Zugezogenen den Zugang zu bestehenden Strukturen erleichtern. Die Gründung einer Freiwilligenagentur soll dabei eine wichtige Rolle spielen, indem sie eine Plattform für den Austausch schafft. Die Thüringer Ehrenamtsstiftung fördert seit vielen Jahren den Aufbau neuer Freiwilligenagenturen und wird ebenfalls zum Vernetzungstreffen vor Ort sein.

Die Studenten würden sich über das Interesse und die Teilnahme vieler Nordhäuser Organisationen und Vereine an dem Vernetzungstreffen am 22. Juni um 14 Uhr an der Hochschule freuen. Um eine Anmeldung per E-Mail an ProjektFreiwilligenagenturNDH@gmx.de wird gebeten.