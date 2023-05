Olympiasieger coachen Nordhäuser

Olympiasieger Thomas Röhler, hier bei seinem Sieg 2016 in Rio, kommt nach Nordhausen.

Nordhausen. Prominente Unterstützung beim Ablegen des Deutschen Sportabzeichens in Nordhausen und was das ganze mit einer kuriosen Wette zu tun hat.

Um vor allem Kinder für Bewegung zu begeistern, tourt der Deutsche Olympische Sportbund seit 2004 durch Deutschland, um das Deutsche Sportabzeichen noch bekannter zu machen. Menschen aller Altersgruppen, mit und ohne Behinderung, sind eingeladen, das Sportabzeichen abzulegen. Inzwischen ist die Tour zu einem ganz besonderen Event geworden, nicht zuletzt durch die prominenten Sportabzeichen-Botschafter. In Nordhausen sind in diesem Jahr dabei: Aline Rotter-Focken, Weltmeisterin im Ringen, Thomas Röhler, Olympiasieger 2016 und Europameister 2018 im Speerwurf und Olympiadritter der Olympischen Spiele in Tokio 2021, und Frank Busemann, Olympiazweiter im Zehnkampf von Atlanta 1996.

Die Sportbotschafter coachen und motivieren Teilnehmer, die das Deutsche Sportabzeichen ausprobieren oder gleich ablegen möchten. Für große Spannung sorgt die Wette der Hochschule Nordhausen: Die Studierenden wetten, dass sie es schaffen, 300 Deutsche Sportabzeichen abzulegen. Hochschulpräsident Jörg Wagner hält dagegen und wird sich – für den Fall, dass er die Wette verliert – seine Haare platinblond färben.

In Nordhausen macht die Sportabzeichen-Tour am 5. Juli Halt am Hohekreuzsportplatz.