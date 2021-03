Oster-Präsenzgottesdienste bei Protestanten im Südharz noch unsicher

Nordhausen. Die Katholiken im Landkreis Nordhausen wollen nur bei striktem Verbot vom Feiern in der Kirche absehen.

Die Dienstagnacht beschlossene Osterruhe ist seit Mittwochmittag vom Tisch. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bat um Entschuldigung für diese Idee. Ist die Bitte der Bund-Länder-Runde, auf Präsenzgottesdienste zu verzichten, damit auch obsolet?

Die Debatte zum Thema zwischen Politik und Kirche ist in vollem Gange. Während die katholische Kirche hierzulande so oder so an den geplanten Gottesdiensten festhält, sind die Südharzer Protestanten abwartend. „Wir werden sehen, welche Ergebnisse die Gespräche zwischen der Landesregierung und der Landeskirche bringen. Bis spätestens zum Freitag sollte der Krisenstab unserer Landeskirche eine Empfehlung abgeben“, erklärt Superintendent Andreas Schwarze. Gut hat er das Weihnachtsfest 2020 in Erinnerung, als es den Gemeindekirchenräten freigestellt wurde, Präsenzgottesdienste anzubieten. „Da hätten sich viele eine klare Ansage gewünscht.“ Das Letztentscheidungsrecht lag bei ihnen.

Gottesdienst im Südharzerstmals via Zoom denkbar

Er wolle versuchen, vor dem Osterfest nun mit einer klaren Botschaft zu helfen. Bis dahin werde beides vorbereitet werden müssen: der Präsenzgottesdienst einerseits und die Alternativangebote andererseits. Das könne die per Handzettel verteilte Andacht ebenso sein wie ein Gottesdienst via Livestream auf YouTube oder auch via Zoom: Ein Gottesdienst also nicht nur zum Anschauen, sondern zum Mittun, erlaubt dieses virtuelle Konferenzsystem doch das Zusammenschalten von Menschen an verschiedenen Orten. Auch eine Form des Abendmahls wäre so möglich.

Steffen Riechelmann, Pfarrer der katholischen Kirche, will zu Ostern in die Kirchen von Nordhausen, Bleicherode, Ellrich und Großlohra einladen, nimmt auch bereits Anmeldungen hierfür entgegen. Davon absehen würde er nur bei einem ausdrücklichen Verbot von Staat oder Kirche. „Wir haben ein gutes Schutzkonzept. Wer zu Ostern in die Kirche kommt, ist erfahren, ein alter Hase im Umgang mit den Corona-Regeln.“ Jede zweite Bankreihe frei, Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes, Gesangsverbot – all das gilt schon seit Monaten. Und zur Kontaktnachverfolgung trägt sich jeder in eine Liste ein.

Steffen Riechelmann betont, sich der Verantwortung bewusst zu sein. Aber er verweist auch auf das jüngste Fußball-Ligaspiel in Rostock mit 700 Fans. „Da nehme ich mich mit 25 bis 30 Leuten bei der Messe in Bleicherode sehr bescheiden aus.“ Auch im Dom sei nur mit etwa 50 Gottesdienst-Besuchern zu Ostern zu rechnen.