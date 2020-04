Das sind die Osterkörbchen für die Kinder in Großwechsungen.

Großwechsungen. Ostern ist diesmal anders. Aber in Großwechsungen wollen die Kita-Erzieherinnen ihren Kindern trotzdem eine Freude bereiten.

Aufgrund der gegenwärtigen Notfallbetreuung sind nur wenige Kinder zurzeit in der Tagesstätte „Kleine Entdecker“ in Großwechsungen. Deshalb gestaltet sich das Osterfest diesmal ganz anders als in den vergangenen Jahren. Die Erzieherinnen des Kindergartens reagierten und sprangen dem Osterhasen zur Seite. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Mitarbeiter des Bildungszentrums des Internationalen Bundes in Heiligenstadt hatten liebevoll Osterkörbchen für die Kinder in Großwechsungen angefertigt. Die Leiterin des Bildungszentrums, Katja Sperlich, ist seit Langem eine Kooperationspartnerin der „kleinen Entdecker“ und unterstützt die Einrichtung nicht nur mit den Osterkörbchen, berichtete Beanke Juch vom Kindergarten: „Wir sind ihr dafür sehr dankbar.“

Damit die Osterkörbchen pünktlich an die Kinder übergeben werden können, wollen sich die Erzieherinnen dieser Tag auf den Weg machen und den Osterhasen unterstützen.