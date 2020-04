Nordhausen. Gewerbeverein will Kindern eine kleine Freude bereiten. Drei Stellen in der Stadt verschenken die Bastelbögen.

Osterkörbchen für Nordhäuser Knirpse zu verschenken

Einen nützlichen Helfer für die Ostereiersuche verschenkt jetzt der Nordhäuser Gewerbeverein: Die vierjährige Charlotte Fritzi präsentiert bereits einen der Osterkörbe, die als Bastelbögen am Samstag ab 9 Uhr im Kassenbereich des Herkules-Marktes sowie vor Rewe und dem Bäcker in der Marktpassage an Kinder verschenkt werden.

Der Gewerbeverein hatte sich mit seinem neuen Logo auf den Körbchen eigentlich am 5. April zum verkaufsoffenen Sonntag präsentieren wollen, erzählt Vereinschef Steffen Mund. Doch die Aktion wurde wegen der Corona-Krise abgesagt. Den Kindern eine Freude bereiten wolle man dennoch, sagt Mund, der auf neue Mitglieder im Gewerbeverein hofft, um den lokalen Handel mit breiter Brust trotz Krise zu stärken.