Paddelkurs in Nordhausen mit einer deutschen Meisterin

Wer sich für Stehpaddeln interessiert, dem sei ein Termin des Nordhäuser Kreissportbundes empfohlen. Denn der bietet am Sonntag, dem 16. August, jeweils einen Kurs für Anfänger und Fortgeschrittene im Stand-up-Paddling an.

Dem Sportbund ist es gelungen, die zweifache deutsche Meisterin Susanne Lier als Kursleiterin zu gewinnen. Seit dem Jahr 2014 ist Susanne Lier Profipaddlerin sowie zusätzlich Coach und Ausbilderin. „Wir freuen uns, dass wir so eine erfahrene Sportlerin für die Kurse gewinnen konnten“, unterstreicht Angela Gorges, Referentin der Geschäftsstelle des Kreissportbundes.

Der Anfängerkurs startet unter dem Motto „From Zero to Hero“ um 10 Uhr. Er dauert zwei Stunden. Den Teilnehmern soll die Basispaddeltechnik vermittelt werden, aber auch einfaches Wenden und Sicherheitsübungen. Die Fortgeschrittenen können dann am Nachmittag in der Zeit von 13 bis 15 Uhr ihre Fähigkeiten in der Paddeltechnik, in der Wendetechnik und im Stand-up-Training auffrischen oder weiterentwickeln.

Beide Kurse finden auf den Bielener Kiesgewässern statt. Treffpunkt ist der Parkplatz am Scheunenhof in Sundhausen. Die Teilnehmer sollten mindestens 13 Jahre alt sein und natürlich schwimmen können. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen pro Kurs beschränkt. Die Teilnahme kostet zehn Euro. Das Board kann kostenpflichtig ausgeliehen werden.

Anmeldung unter Telefon: 03631 / 98 47 65.