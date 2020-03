Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Parkplatzbau am Nordhäuser Klinikum für dieses Jahr angestrebt

Die Erweiterung der Parkmöglichkeiten für Besucher am Südharz-Klinikum um 51 neue Parkplätze steht nach wie vor auf der Agenda der Geschäftsleitung: „Wir hoffen, dass wir noch in diesem Jahr mit den Bauarbeiten beginnen können“, erklärte Geschäftsführer Guido Hage am Montag auch mit Blick auf die angespannte Parkplatzsituation, seitdem der Platz in der Straßenbahn-Wendeschleife nur noch von Klinikums-Mitarbeitern genutzt werden darf. Die technische Umrüstung der Schrankenanlage ließ eine Verbindung zwischen Mitarbeitern und Besuchern nicht mehr zu.

Der Bauantrag für die 51 neuen Parkplätze wurde kürzlich beim Bauordnungsamt der Nordhäuser Stadtverwaltung eingereicht. Bestandteil dessen ist unter anderem der Nachweis, dass die gesamte Fläche frei von sogenannten Kampfmitteln ist. Nach der rund 200.000 Euro teuren Erweiterung stünden den Besuchern 271 Parkplätze zur Verfügung, für die Mitarbeiter sind es 700 Parkplätze.