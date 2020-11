Pasenow fordert Neuregelung beim Finanzausgleich

Henry Pasenow (CDU) quält derzeit ein Zahlenwerk, dessen Bilanz sich partout nicht ausgleichen lassen will. „Wir stehen in intensiven Verhandlungen, aber es sieht alles andere als gut aus mit unserem Haushalt für 2021“, berichtet der Ellricher Bürgermeister über das zähe Ringen. Die Einnahmen- und Ausgabenseite seien immer schwieriger in Einklang zu bringen. Genauere Zahlen wollte er nicht nennen. Auf der Sitzung des Ellricher Finanzausschusses werde der Haushalt am 9. November in zweiter Lesung verhandelt. Danach sehe man einiges deutlicher „Die Etatberatungen stehen noch am Anfang“, ergänzt der Erste Beigeordnete Ingmar Flohr (FDP).

„Uns fehlt einfach die Unterstützung aus Erfurt. Deshalb muss der Landtag parteiübergreifend den kommunalen Finanzausgleich neu regeln“, fordert der Verwaltungschef. Ihn ärgern auch die in seinen Augen unsinnigen Forderungen einzelner Parteien. „Die Grünen zum Beispiel müssen wenigstens versuchen zu erkennen, worum es jetzt geht. Fördermittel für Lastenfahrräder gehören definitiv nicht dazu“, wird Pasenow deutlich. Ferner irritiere ihn, dass Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) Ellricher Nachbarkommunen wie etwa Harztor und Hohenstein immer noch das Biosphärenreservat vorschreiben möchte, obwohl diese sich längst dagegen entschieden hätten. „Leider unterstützt sie uns nicht beim Thema Waldumbau“, bedauert der Bürgermeister. Der notwendige Umbau des Ellricher Stadtwaldes sei ein weiterer Schwerpunkt der Verwaltungsarbeit. „Was wir jetzt unterlassen, holen wir die nächsten 40 Jahre nicht mehr auf“, ist sich Pasenow sicher. Deshalb unterstütze er auch die Idee im Thüringer Landtag, die Forstbetriebsgenossenschaften, die die Hauptlast der Bewirtschaftung tragen, mit Bundes- und Landesmittel zu unterstützen. Sehr gut komme die Verwaltung bei der Kommunalisierung der beiden Kindergärten in Ellrich und Sülzhayn voran. „Der Betriebsübergang ist in vollem Gang. Unser Ziel, dass möglichst viele Erzieherinnen bei den Kindern bleiben, haben wir erreicht“, erklärt der Bürgermeister. Notwendige personelle Ergänzungen könnten ab Januar durch neue Bewerber vorgenommen werden. „Über die Klage eines Elternteiles gegen die Entscheidung des Stadtrates zur Kommunalisierung ist vom Verwaltungsgericht noch nicht abschließend befunden worden“, fügt er hinzu.