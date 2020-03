Petersdorf. Bürgermeister Jens Karnstedt wünscht sich in Petersdorf einen Fußgängerüberweg und eine längere Tempo-30-Zone – zum Wohle der Kinder im Dorf.

Petersdorf will mehr Sicherheit für seine Kinder

Die Zukunft ist vielversprechend. Petersdorf ist ein junges Dorf. Kinderwagen sind dort keine Rarität. Für frisches Blut sorgt auch das neue Baugebiet am Mühlberg. Vor allem junge Familien siedeln sich hier an. Die 14 Bauplätze sind fast alle schon vergeben. Das Leben auf dem Lande kann auch attraktiv sein – zum Beispiel wenn es im Dorf sowohl einen Kindergarten als auch eine Grundschule gibt. Wie in Petersdorf.

Verkehr zur Sicherheit der Kinder weiter beruhigen „Deshalb wollen wir kinderfreundlich sein – und sicher“, sagt Ortsteilbürgermeister Jens Karnstedt (parteilos). Auch deshalb liege ihm die Ortsdurchfahrt sehr am Herzen. In unmittelbarer Schul- und Kita-Nähe ist die Hauptstraße des Dorfes bereits eine Tempo-30-Zone. Doch das geht vielen Bewohnern nicht weit genug. „Wir wollen einen Fußgängerüberweg“, nennt Karnstedt den größten Wunsch. Und das Tempo 30 sollte für die komplette Ortsdurchfahrt gelten. In erster Linie, um den Verkehr am Stadtberg zu beruhigen. „Selbst wenn der Schulbus hält, preschen die Autos heran“, beobachtet der Bürgermeister immer wieder. Das ärgert ihn sehr. Petersdorfer Nachwuchs ist naturnah und viel draußen unterwegs Eine Querungshilfe reiche nicht. „Das ist zu kurz gedacht“, sagt Karnstedt. Auch von irgendwelchen Barrieren auf der Straße hält er nicht viel. Ein Zebrastreifen wäre für die Eichenbergzwerge am besten. Denn die Kita-Kinder hocken nicht nur in ihren Räumen. Sie sind viel an der frischen Luft unterwegs, gehen spazieren. Der Petersdorfer Nachwuchs ist naturnah. Der erhoffte Fußgängerüberweg bräuchte zwar zusätzlichen Platz links und rechts der Straße. Aber der Bürgermeister ist optimistisch, dass die notwendigen Grundstücksfragen mit den betroffenen Anwohnern unkompliziert geklärt werden können. Neugestaltung des Schulhofes geht voran Ein Schritt nach vorn ist schon jetzt die neue Gestaltung des Schulhofes. Das nun umzäunte Terrain verfügt über einen Bolzplatz, einen Kletterturm, eine Sandkiste und ein grünes Klassenzimmer, das in der wärmeren Jahreszeit ein echter Gewinn für die Grundschule ist. Nur noch Restarbeiten müssen am Außengelände geleistet werden. Die Einweihungsfeier steht wohl im Sommer an. Sofern die Corona-Krise es nicht verdirbt. Geplant sind auch noch Arbeiten im und am Schulgebäude – ein Vordach vor der Tür und ein neuer Handlauf für die Treppe im Haus. Ursprünglich sollten die Osterferien genutzt werden. Gleichzeitig Tradition bewahren und neue Wege gehen Der geschlossene Schulhof hat allerdings zur Folge, dass er nicht mehr dem Dorf als Festgelände zur Verfügung steht. Das war ein Verlust, den anfangs einige Petersdorfer bedauerten. Hier feierten sie immer ihr Mitteldorffest, das nicht grundlos so heißt. Auch der Weihnachtsmarkt hatte sich an diesem zentralen Punkt etabliert. Aber inzwischen fanden die Bewohner annehmbare Alternativen. Für das Mitteldorffest nutzen sie mehrere Straßen in der Dorfmitte. Und der Weihnachtsmarkt fand sein neues Domizil in Schönemanns Scheune. Ein Umzug, der sich prompt bewährt hat. Gerade wenn Nässe von oben droht, ist die Scheune ein guter Unterschlupf. Bürgermeister Jens Karnstedt kann mit allem sehr gut leben. „Tradition ist schön“, sagt er, „aber man muss auch neue Wege gehen.“