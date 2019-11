Ilfeld IlfeldDie Seniorenweihnachtsfeier in Ilfeld wird in diesem Jahr am Sonntag, dem 1. Dezember, ab 14.30 Uhr im Hotel Harzparadies in Ilfeld stattfinden. Darüber informierte Ortschefin Petra Gerlach (BF-UWL) in der ...

Pfarrgarten zum Markt geöffnet

Die Seniorenweihnachtsfeier in Ilfeld wird in diesem Jahr am Sonntag, dem 1. Dezember, ab 14.30 Uhr im Hotel Harzparadies in Ilfeld stattfinden. Darüber informierte Ortschefin Petra Gerlach (BF-UWL) in der jüngsten Ortschaftsratssitzung. Zudem gab sie den Anwesenden einen Überblick über die Vorbereitungen und den Planungsstand für den Weihnachtmarkt, der am Wochenende vom 7. und 8. Dezember am Georgsplatz vor der Kirche aufgebaut sein wird. „Auch der Pfarrgarten öffnet in diesem Jahr für die Besucher“, so Petra Gerlach.