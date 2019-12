Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schüler pflanzen Eichen bei Rothesütte: Kräftezehrend wie Reifen wechseln

Keine mathematischen Funktionen, keine historischen Jahreszahlen, kein Reflexionsgesetz: Was Adrian Manolow an diesem Mittwochmorgen herausfordert, sind Steine und Wurzeln. Die machen die Arbeit mit der Pflanzhacke schwer. So schwer, dass der 15-Jährige schwer atmet, die Arbeit mit dem Räderwechseln vergleicht.

1000 Eichen sollen in die Erde. Vor Jahren noch war hier dichter Fichtenwald. Ein Sturm aber brach und entwurzelte einzelne Bäume, der Borkenkäfer folgte und ließ letztlich diese Kahlfläche zwischen Rothesütte und Sophienhof zurück. Auf 500 Hektar sei der Wald im Südharz geschädigt, sagt Lutz Kohlmann vom Forstamt Bleicherode-Südharz. „Wenn wir heute 1000 Bäume setzen, forsten wir nur einen viertel bis halben Hektar auf. Aber es ist ein Anfang“, macht er den knapp 20 Zehntklässlern vom Nordhäuser Herder-Gymnasium Mut. Der Nebel, Temperaturen um den Gefrierpunkt und acht Zentimeter Neuschnee verlangen den Schülern einiges ab: „Aber uns ist jetzt jeder Niederschlag lieber als schönes Wetter“, so Kohlmann. Normalerweise wird ab September aufgeforstet. Nur fehlte dieses Jahr lange die nötige Feuchtigkeit im Boden – deshalb erst jetzt die Pflanzaktion. Adrian Manolow und Robert Freyberg (links). Foto: Kristin Müller Klassenlehrerin Steffi Bartsch hatte die Idee für das, wie sie sagt, „Lernen am anderen Ort“. In der Schule hat sie der Klasse viel über Ökologie erklärt, über den von Trockenheit und Hitze gestressten Wald. „Aber wir können doch nicht nur drüber reden und andere machen lassen“, sagt sie und schuftet selbst mit. Es helfen sechs der im Südharz verfügbaren elf Waldarbeiter. Von denen schafft jeder Einzelne pro Stunde etwa 25 bis 30 Bäume. „Wobei die Bodenverhältnisse hier schwierig sind“, sagt Waldarbeiter Christoph Hoegg. Eichen sind Pfahlwurzler, das Loch muss deshalb schon 25 bis 30 Zentimeter tief sein. Wächst der Baum richtig an, hat er dafür perspektivisch im Gegensatz zum Flachwurzler Fichte eher die Chance, Wasser auch aus tieferen Schichten zu ziehen. Außerdem ist die Eiche standfester, hält also Stürmen besser stand. Jedes Bäumchen ist 80 Cent wert Die meisten der Schüler pflanzen das erste Mal im Wald Bäume. „Das ist anstrengend – aber hier haben wir die Chance, etwas für die Umwelt zu tun“, sagt Lara Sophie Vieth. Sie wolle nicht nur zusehen, wie der Wald Baum um Baum verliert, meint auch Paula Duchrow: „Ich bin ein Mensch, der etwas verändern will.“ Ihre Lehrerin habe mit Erzählungen auch von Greta Thunberg schon eine allgemeine Begeisterung für die Aktion ausgelöst, erzählt sie. „Und wir tun dies hier auch, damit wir auch andere Klassen auf die Idee bringen“, sagt Robert Freyberg. „Hier demonstriert man nicht nur, hier tut man was Gutes“, ist sich Adrian Manolow sicher. Seine Jeans hat sich längst an vielen Stellen mit Wasser voll gesogen, die aufgehackte Muttererde hinterlässt braune Flecken. Egal: Mit Robert Freyberg setzt er Eiche für Eiche. Vier Jahre alt sind die, in der Breitenworbiser Forstbaumschule von Eicheln aus Südharzer Wäldern gezogen. So unscheinbar die Pflanzen sind – jede einzelne ist 80 Cent wert. Teuer ist die Wiederaufforstung auch, weil um die Fläche am Schluss ein Zaun gesetzt wird. Andernfalls würden die Eichen bald vom Rotwild angenagt werden: „Sie sind das Schnitzel auf dem Kartoffelteller“, macht es Lutz Kohlmann anschaulich. Nächstes Frühjahr soll die Aufforstung in Südharzer Wäldern weitergehen. „Wir hoffen, dass es frisch ist, der Sommer nicht zu früh kommt.“