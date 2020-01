Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pflegekosten sind im Landkreis Nordhausen gestiegen

Im Haushaltsjahr 2019 hat der Landkreis Nordhausen für den Bereich der ambulanten, teil- und vollstationären Pflege mehr ausgegeben als veranschlagt. Konkret ging es um eine Summe in Höhe von 435.776,98 Euro, für die der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht gab.

Ursprünglich waren im Haushaltsplan Ausgaben in Höhe von 1.842.100 Euro veranschlagt. Wie aus der Beschlussvorlage hervorgeht, wurden bis zum 31. Dezember 2019 Ausgaben in Höhe von 2.277.876,98 Euro geleistet. Schon einmal bewilligte der Kreisausschuss im Oktober 2019 überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 403.400 Euro. Weitere Kosten in Höhe von 32.376,98 Euro sind nun noch angefallen. Begründet werden die Mehrausgaben mit sich ständig ändernden Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen zwischen den Trägern der Pflegeheime mit den Pflegekassen, dem Thüringer Landesverwaltungsamt und dem Träger der Sozialhilfe.