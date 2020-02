Auf einem Parkplatz an der A38 haben dreiste Diebe 171 Staubsauger gestohlen. (Symbolbild)

Bleicherode. Auf einem Parkplatz an der A38 waren Planen-Schlitzer unterwegs. Die Diebe erbeuteten 171 Staubsauger der Marke AEG.

Planen-Schlitzer auf A38 stehlen 171 Staubsauger

Auf dem Parkplatz Galgenberg in Fahrtrichtung Leipzig an der A38 waren in der Nacht zu Mittwoch Planen-Schlitzer unterwegs. Die Diebe erbeuteten von einem Lkw Mercedes Benz 171 Staubsauger der Marke AEG, wie die Polizei berichtete.

Nachdem die Unbekannten die verpackten Staubsauger vom Fahrzeug geholt hatten, wurden die Geräte ausgepackt und die Kartons zurückgelassen. Die Beute im Wert von rund 22.000 EUR transportierten die Täter mit einem unbekannten Fahrzeug ab. Der Fahrer bemerkte den Diebstahl gegen 03:20 Uhr und alarmierte die Polizei.

Die Beamten stellten auch einen zweiten Lkw fest, bei dem die unbekannten Täter einen Schnitt in die Plane gemacht hatten, um die Ladung zu sehen. Von diesem Fahrzeug wurde nichts entwendet.

