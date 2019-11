Plattform am Neustädter Gondelteich erstrahlt in neuem Glanz

In den zurückliegenden Monaten hat die Gemeinde Harztor einige Instandsetzungsarbeiten rund um den Gondelteich in Neustadt ausführen lassen. „Der Gondelteich ist ein beliebtes Ausflugsziel für Neustädter und Touristen. Es war an der Zeit, dass einige Dinge erneuert werden“, teilte Harztor-Bürgermeister Stephan Klante (CDU) mit. Bereits im Frühjahr hatte die Harzunger Tischlerei Baudrexl marode Balken des Imbiss‘ am Gondelteich ausgebessert.