Polizei fahndet intensiv nach Nachwuchs

Das Polizeirevier Mansfeld-Südharz wirbt in einer Kampagne zur Nachwuchsgewinnung um neue Kollegen. Informationen über Ausbildungsmöglichkeiten erhalten Interessierte bei den zuständigen Regionalbereichsbeamten in den Gemeinden. Zudem besteht die Möglichkeit, über die Beratungsstelle des Polizeireviers Mansfeld-Südharz, an Informationsveranstaltungen zum Polizeiberuf teilzunehmen und gleichzeitig die sportlichen Anforderungen zu testen. Das erforderliche Sportabzeichen kann hier abgelegt werden. Wer möchte, kann Sportbekleidung mitbringen, ebenso wie Schwimmsachen sowie Kleingeld für den Eintritt in die Schwimmhalle. Treffpunkt für die Informationsveranstaltungen am 29. Januar, 26. Februar, 25. März, 29. April, 27. Mai sowie dem 26. Juni ist der SSV Eisleben im Wiesenweg 5 in Eisleben. Beginn ist jeweils 14 Uhr.

Anmeldung unter: za.prev-msh@polizei.sachsen-anhalt.de.