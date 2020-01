Polizei ist in Nordhausen auf der Suche nach Einbrechern

02.01.2020, 13:36

Nordhausen. Zu den ungelösten Fällen des Vorjahres zählt ein Kellereinbruch am Zuckerweg in Nordhausen. Die Polizei geht jetzt mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.