Polizei nimmt Verdächtigen nach Brand in Nordhäuser Mehrfamilienhaus fest

Nordhausen. Nach einem Brand in Nordhausen, bei dem ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden ist, hat die Polizei einen Tatverdächtigen vor Ort festgenommen.

In einem Mehrfamilienhaus in Nordhausen wurde am Donnerstagnachmittag eine starke Rauchentwicklung bemerkt. Polizei und Feuerwehr wurden daraufhin in den Zuckerweg gerufen.

Die Feuerwehr hat den Brand, der in einem der oberen Geschossen war, schnell gelöscht. Dabei musste die Feuerwehr zehn Personen aus dem Haus evakuieren. Insgesamt entstand bei dem Gebäude ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

Der Rauch hat vier Wohnungen durch Rauchgase so geschädigt, dass diese vorübergehend nicht bewohnbar sind.

Großeinsatz der Feuerwehr in Nordhausen Großeinsatz der Feuerwehr in Nordhausen Mit rund 50 Einsatzkräften rückte die Feuerwehr am Donnerstag-Nachmittag im Zuckerweg in Nordhausen an. Foto: Lukas Mühlhause/Silvio Dietzel

Großeinsatz der Feuerwehr in Nordhausen Mehrere Notrufe waren eingegangen, vermutet wurde der Brand eines Fahrstuhlschachtes. Foto: Lukas Mühlhause/Silvio Dietzel

Großeinsatz der Feuerwehr in Nordhausen Die Befürchtung sollte sich nicht bestätigen. Foto: Lukas Mühlhause/Silvio Dietzel

Großeinsatz der Feuerwehr in Nordhausen Zwar musste der Wohnblock wegen starker Rauchentwicklung evakuiert werden, die Ursache lag aber in einem Brand, der in einer Wohnung im dritten Obergeschoss ausgebrochen war. Foto: Lukas Mühlhause/Silvio Dietzel

Großeinsatz der Feuerwehr in Nordhausen Die Flammen konnte man in wenigen Minuten Herr werden, die Belüftung des Wohnblocks sollte deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen. Foto: Lukas Mühlhause/Silvio Dietzel

Großeinsatz der Feuerwehr in Nordhausen "Das Treppenhaus hat hier wie ein Kamin funktioniert und den Rauch nach oben gezogen", erläuterte Einsatzleiter Matthias Gropengießer von der Nordhäuser Berufsfeuerwehr. Foto: Lukas Mühlhause/Silvio Dietzel

Großeinsatz der Feuerwehr in Nordhausen Die enorme Rauchentwicklung und die dadurch bedingten Notrufe hätten Schlimmeres befürchten lassen, weswegen man direkt mit einem starken Einsatzregiment angerückt war. Foto: Lukas Mühlhause/Silvio Dietzel

Großeinsatz der Feuerwehr in Nordhausen Inzwischen ist die Lage unter Kontrolle und die Bewohner des Wohnblocks sollen bald in ihre vier Wände zurückkehren können. Foto: Lukas Mühlhause/Silvio Dietzel

Großeinsatz der Feuerwehr in Nordhausen Die Brandursache muss noch ermittelt werden. Foto: Lukas Mühlhause/Silvio Dietzel

Im Rahmen der ersten Ermittlungen hat die Polizei vor Ort einen 43-jährigen Mann als Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann hat sich durch die Rauchgase selbst leicht verletzt und wurde medizinisch versorgt. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

