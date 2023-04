Polizei stoppt Autofahrer in Nordhausen – Mann hatte 2,11 Promille

Nordhausen Einen alkoholisierten Autofahrer hat die Polizei am Freitagnachmittag aus dem Verkehr gezogen. Auch einen Führerschein konnte der 60-Jährige nicht mehr vorweisen.

Polizisten haben am Freitag gegen 15.30 Uhr einen Autofahrer in der Robert-Blum-Straße in Nordhausen kontrolliert. Laut den Angaben erreichte "der erheblich alkoholisierte Mann" bei einem Vortest einen Wert von 2,11 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Führerschein hatte Mann schon zuvor abgeben müssen

Einen Führerschein habe er nicht mehr vorweisen können. Der sei schon vor wenigen Monaten, wegen einem gleichen Sachverhalt, eingezogen worden.

