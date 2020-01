Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei sucht Motorrad-Dieb in Nordhausen

Die Polizei in Nordhausen ist auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Am vergangenen Sonntag klauten bislang unbekannte Täter in der Gumpestraße in Nordhausen auf dem Parkplatz ein Motorrad von einem Anhänger. Auch die dazugehörige Schutzkleidung entwendeten die Ganoven aus einem dort geparkten Wohnmobil, berichtete am Donnerstag die Nordthüringer Landespolizeiinspektion. In der Zeit zwischen 18.15 und 18.45 Uhr schlugen die Diebe am Sonntag zu.

Bei dem Motorrad handelt es sich um eine weiße Enduro-Maschine vom Typ Beta RR 2T. Zum Diebesgut gehören neben Cross-Stiefeln auch eine Motorradjacke, eine Hose, Motorradhandschuhe und ein Brustpanzer. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 19.000 Euro. Am Motorrad war kein Kennzeichen angebracht. Das Wohnmobil war mit den Kennzeichen WR-MG 77 versehen.

Die Polizei fragt nun: Wer hat den Diebstahl bemerkt? Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Wem sind verdächtige Fahrzeuge im Bereich der Gumpestraße aufgefallen? Wer hat das mögliche Verladen des Diebesgutes beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631 / 960 entgegen.