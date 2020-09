Polizei zieht Bilanz nach Schuljahresbeginn im Südharz

Jedes Jahr verunglücken Kinder auf dem Weg zur Schule oder auf dem Weg nach Hause. So ereigneten sich im vergangenen Jahr im Zuständigkeitsbereich der Landespolizeiinspektion Nordhausen 18 Verkehrsunfälle, bei denen zehn Kinder, zum Teil schwer, verletzt worden sind. Grund genug, auch in diesem Jahr wieder in den ersten zwei Wochen des neuen Schuljahres die Polizeipräsenz an den Schulen zu erhöhen.

Schon an den ersten Tagen zeichneten sich bestimmte, immer wiederkehrende, Fehlverhalten von Autofahrern ab, darunter auch von vielen Eltern. 68 Autofahrer verhielten sich an Haltestellen falsch, 26 Eltern sicherten ihre Kinder nicht vorschriftsmäßig im Auto und 22 Autofahrer waren zu schnell unterwegs. In vielen Fällen hoben die eingesetzten Polizisten ermahnend den Zeigefinger. Doch mussten insgesamt 199 Ordnungswidrigkeiten mussten geahndet werden, davon allein 46 im Südharz.

Zusammenfassend zieht die Nordthüringer Polizei aber ein positives Resümee. „Die Mehrheit der Autofahrer und der Schüler verhielten sich gesetzeskonform und zeigten sich bei Verstößen einsichtig“, erklärt Polizeisprecherin Fränze Töpfer, die zudem versichert, auch weiterhin an den Schulen präsent sein und das nicht nur zum Schuljahresbeginn.