Polizeimeldungen aus dem Kreis Nordhausen: 37-Jähriger versucht Polizisten zu bestechen und mehr

Alkohol, Drogen, Diebstähle und ein Schlagring - damit hatte die Nordhäuser Polizei am Wochenende zu tun.

37-Jähriger versucht, Polizisten zu bestechen

Ein 37-jähriger Opel-Fahrer hat am Samstagabend in Hohenstein versucht, Polizisten zu bestechen. Diese hatten ihn zuvor in Liebenrode betrunken (1,84 Promille) aus dem Verkehr gezogen. Auf dem Weg zur Blutentnahme ins Südharzklinikum stellte der Mann den Polizisten dann einen Obolus in Aussicht für den Fall, dass sie auf eine Strafverfolgung verzichten würden.

Kein Führerschein aber unter Drogen und Schlagring dabei

Gleich mehrerer Verstöße hat sich am Freitag ein 31-Jähriger in Nordhausen schuldig gemacht. Polizisten stellten bei einer Kontrolle des BMW-Fahrers fest, dass dessen Führerschein eine Totalfälschung war – einen „echten“ hatte er auch nicht – zudem verlief ein Drogentest positiv auf Cannabis, weshalb der Mann zur Blutentnahme musste. Dort stellte sich noch heraus, dass er einen Schlagring dabei hatte, der sichergestellt wurde.

Unbekannte stehlen Fahrrad in Nordhausen

Unbekannte haben aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Nordhäuser Pestalozzistraße ein Fahrrad entwendet. Passiert ist das nach Angaben der Polizei zwischen dem 1. und dem 4. November. Bei dem Rad handelt es sich um ein 26-Zoll-Mountainbike FELT Q 200 mit weißem Rahmen und orangen Applikationen im Wert von 360 Euro. Die Polizei Nordhausen bittet um Hinweise.

Polizisten ziehen Hyundai-Fahrer aus dem Verkehr

Aus dem Verkehr gezogen haben Polizisten am Freitagabend einen 39-Jährigen. Er war mit seinem Hyundai in der Bochumer Straße in Nordhausen in eine Kontrolle geraten. Der Mann hatte keinen Führerschein.

Mit knapp 1 Promille auf dem E-Scooter erwischt

Einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer (55) haben Polizisten am Freitag kurz vor Mitternacht im Zuckerweg in Nordhausen gestoppt. Der Test ergab 0,96 Promille. Den E-Scooter musste der Mann stehen lassen.

Unbekannte stehlen Krad in Sollstedt

Ein olivgrünes Kleinkraftrad Cixi im Wert von 250 Euro haben Unbekannte in Sollstedt gestohlen. Das Krad war zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 7.30 Uhr in der Heidenroder Straße geparkt. Die Polizei bittet um Hinweise, Telefon: 03631 / 960.

