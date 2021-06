Premiere in Nordhausen: Roy Juch organisiert Südharzer Radlerfest

Nordhausen. Große Pläne für den 21. August: Ein Tag mit etlichen Touren-Angeboten für die Radfahrer der Region.

Sein Name ist eng mit dem Radsport verbunden. Er organisiert und veranstaltet bedeutende und erfolgreiche Events im Südharz. Nun soll am 21. August eine Premiere folgen. Der Wipperdorfer Roy Juch steckt mitten in den Planungen für das 1. Südharzer Radlerfest. Mit dabei sind Südharzer Kommunen und Gemeinden wie Bleicherode, Neustadt, Ellrich, Auleben und Nordhausen als Veranstaltungsorte. Es werden Familien- sowie geführte Mountainbike-Touren angeboten.

Auf dem Nordhäuser Gehegeplatz startet eine Familien-Tour, die über Niedersachswerfen, Harzungen nach Neustadt führt. Des Weiteren wird es eine Mountainbike-Tour von Nordhausen über Neustadt nach Rothesütte und zurück geben. Der staatlich anerkannte Luftkurort Neustadt ist wiederum Ausgangspunkt für eine Familien-Kinder-Tour zur Sägemühle und Wolfsmühle wie für eine geführte Mountainbike-Tour nach Rothesütte und zurück. Letztere wird ebenso ab Ellrich angeboten wie eine Familien-Kinder-Tour zum Kloster Walkenried. Auleben ist Ausgangspunkt für eine Fahrt zum Kelbraer Helme-Stausee.

Noch in Planung ist eine Familien-Tour ab Bleicherode. Aufgrund von straßenbaulichen Veränderungen wird derzeit an einer neuen Streckenroute gearbeitet. Diese Touren werden von Tourguides betreut.

Wer es lieber etwas länger mag, für den bietet sich die „Ronda de la Crema – die Tour mit italienischem Flair“ an. „An den Versorgungsorten wie Neustadt und Trebra können die Fahrer entspannt eine Tasse original italienischen Kaffee genießen“, berichtet Roy Juch, der als Start- und Zielort Bleicherode ausgesucht hat. Die Teilnehmer können auswählen zwischen einer großen (etwa 100 Kilometer) oder einer kleinen Rennradrunde (65 km). „An die E-Biker haben wir auch gedacht und ihnen eine kleine 40-Kilometer-Runde zusammengestellt. Diese führt über Haferungen, Etzelsrode, Trebra nach Bleicherode“, berichtet Roy Juch.

Vormittags und nachmittags wird geradelt, abends dann an den einzelnen Veranstaltungsorten gefeiert. Das ist zumindest der Plan von Roy Juch. Aber nur dann, wenn er sein Konzept unter den aktuellen Corona-Bedingungen im vollen Umfang genehmigt bekommt. „Aktuell halte ich am großen Konzept fest.“ Das beinhaltet zudem Teilnehmergebühren. Für die Familientouren jeweils 10 Euro (inbegriffen ein Verzehrgutschein von 5 Euro), für die längeren Touren sind zwischen 25 und 75 Euro vorgesehen.

Die Idee zum Südharzer Radlerfest ist langsam gewachsen. Vor sieben Jahren ist er mit seiner Frau Bianca die Mecklenburger Seenrunde mitgefahren. „Das hat uns richtig gut gefallen“, erzählt Roy Juch, der dann vor zwei Jahren mit einem Kumpel am Spreewald-Marathon teilgenommen hatte. Ebenfalls mal angedacht war die Teilnahme an der Thüringer Burgenfahrt. Dazu kam es nie. „Aus diesen drei Konzepten ist die Idee zum Südharzer Radlerfest entstanden. Es gibt unterschiedliche Orte, an denen Touren angeboten werden. Ich stecke seit anderthalb Jahren in der Planung für die Südharzer Variante. Mit diesem neuen Angebot möchte ich den Fahrrad-Tourismus im Südharz weiter fördern und ausbauen.“