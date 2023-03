Putzen, fegen, rupfen: Heringen soll sauberer werden

Heringen. Wann und wo es mit dem traditionellen Frühjahrsputz in Heringen los geht und was für fleißige Helfer am Ende lockt.

Rabatten, Straßenränder, Gräben und Spielplätze sind am Samstag, den 1. April, Ziel des diesjährigen Frühjahrsputzes in Heringen. Denn in der Stadt an der Helme sollen diese bereinigt werden. Außerdem soll Laub geharkt, Müll und Unkraut aufgelesen, Gehwege gefegt und Unkraut gerupft werden.

Treffpunkt der traditionellen Sauber-Mach-Aktion ist 9 Uhr das Vereinsheim des Harzklubs in der Straße der Jugend. Ebenda werden Gruppen ein- und Abfallsäcke ausgeteilt. Arbeitshandschuhe und -geräte, wenn vorhanden, sollen mitgebracht werden. Volle Abfallsäcke werden anschließend, wenn sie gut sichtbar an die Straße gestellt wurden, eingesammelt.

Die Aktion ist bis zum Mittag geplant. Getränke und Snacks sind für Helfer im Anschluss kostenlos.

Wer Fragen hat oder spezielle Hilfe benötigt, kann sich an den Ortschaftsrat unter Telefon 036333 / 6720 wenden oder eine E-Mail an info@stadt-heringen.de schreiben.