Mitarbeiter der Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie untersuchen Wasser und Bodenproben in Bleicherode.

Qualität von Wasser und Böden werden in Bleicherode von einem Naturschutzverein getestet

Bleicherode. Südharzer, die wissen möchten, ob ihr Trinkwasser Nitrate oder Schwermetalle enthält oder der Boden Nährstoffen bedarf, sollten sich einen Termin in Bleicherode vormerken:

Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie (AfU) bietet Bürgern wieder die Möglichkeit, sich zu Fragen der Wasser- und Bodenqualität, der Wasseraufbereitung und zur Bodendüngung zu informieren. Am Donnerstag, dem 15. Juni, ist die AfU von 14 bis 15 Uhr im Rathaus in Bleicherode in der Hauptstraße 37 zu Gast. Interessierte können auch Wasser- und Bodenproben gegen einen Unkostenbeitrag untersuchen lassen.

Für Wasseranalysen sollte circa ein Liter frisch abgefülltes Wasser in einer Kunststoff-Mineralwasserflasche mitbracht werden.

Für Bodenproben ist es notwendig, an mehreren Stellen des Gartens Boden auszuheben, so dass insgesamt rund 500 Gramm der Mischprobe für die Untersuchung zur Verfügung stehen.