Nordhausen. Eine 15-Jährige ist in Nordhausen bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn verletzt worden.

Radfahrerin bei Unfall mit Straßenbahn verletzt

Am Bahnübergang in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße ist am Donnerstag eine Radfahrerin verletzt worden. Laut Polizei wollte die 15-Jährige kurz nach 13 Uhr den Bahnübergang überqueren und dabei nicht auf die herannahende Straßenbahn geachtet.

Der Fahrer der Straßenbahn leitete eine Gefahrenbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit der Radfahrerin nicht mehr vermeiden. Die 15-Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht.

