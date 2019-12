Rallye: Fabian Schulze aus Nordhausen erreicht dritten Platz beim Schotter-Cup

Fabian Schulze hat allen Grund zur Freude. Der 22-jährige Rallye-Fahrer des Nordhäuser MSC konnte mit seinem Co-Piloten Eric Bemmann (Scuderia Offenbach) bei der Internationalen Lausitz-Rallye in der Klasse NC 4 (1600 Kubikzentimeter) einen Klassensieg einfahren, in der Gesamtwertung Platz 29 erreichen und sich dabei mit dem leistungsmäßig unterlegenen Suzuki Swift gegen die stärkere Konkurrenz durchsetzen. Von 91 gestarteten Teams erreichten nach zwei Tagen und 188 Wertungsprüfung-Kilometern noch 49 das Ziel. „Die Lausitz-Rallye ist bekannt für ihre hohen Ansprüche an Fahrer und Material und hat dadurch einen hohen Stellenwert“, sagt Henry Hahn, Sportleiter beim MSC.

Schulze bestritt in diesem Jahr mehrere Meisterschaften mit verschiedenen Co-Piloten wie Anna Lena Pfützenreuter und Heiko Schmidt (beide Nordhäuser MSC). Dabei gelang es ihm, stets vordere Platzierungen zu erreichen. An erster Stelle ist der dritte Platz nach acht Läufen beim deutschen Schotter-Cup unter 66 Teams zu nennen. In der Juniorenwertung (bis 23 Jahre) wurde er Gesamtsieger. Den ersten Platz erzielte er auch bei der sächsischen Rallye-Meisterschaft unter 19 Teams nach sieben Läufen sowie bei der ADMV-Rallye-Meisterschaft in der U 23-Wertung. Außerdem stehen dritte Plätze beim ADMV-Rallye-Pokal, bei der ADMV-Rallye-Meisterschaft sowie der ADMV-Meisterschaft von Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg zu Buche. Bei der Thüringer Rallye-Meisterschaft belegte Fabian Schulze zudem den vierten Rang.

„Dieses Jahr lief sehr gut und ist auch glücklich verlaufen, denn ich hatte kaum Ausfälle“, schätzt der Nordhäuser ein. „Wir haben viel in die Technik investiert, was uns gut vorangebracht hat“, nennt er einen weiteren Grund. Für das kommende Jahr hat sich der 22-Jährige, der jetzt drei Jahre Rallyesport betreibt, vorgenommen, die guten Ergebnisse zu bestätigen und vielleicht noch weiter vorn zu landen. „Der Start mit einem größeren und leistungsstärkeren Fahrzeug ist langfristig geplant, aber noch nicht in 2020. Da fahre ich weiter mit meinem Suzuki Swift“, blickt Schulze voraus.

Im kommenden Jahr steht mit der 50. Auflage der Nordhäuser Roland-Rallye ein Jubiläum bevor. „Die Vorbereitungen haben bereits begonnen“, verrät Henry Hahn. Und es wird eine wichtige Neuerung geben. „Wir planen die Verdoppelung der Wertungskilometer von 35 auf 70 Kilometer“, kündigt Hahn an. Das heißt: Die beiden bestehenden Strecken in Nordhausen und bei Niedergebra werden verlängert, und eine dritte soll noch im Bereich Hesserode-Hörningen hinzukommen. Dabei stehe der endgültige Streckenverlauf noch nicht fest, so Hahn. Auf jeden Fall soll das Ambiente verbessert werden, zum Beispiel durch das Aufstellen eines VIP-Zeltes.