Nordhausen. Der Thüringer Ministerpräsident zieht beim Thema Gips mit der Nordhäuser Hochschule an einem Strang.

Ramelow unterstützt Pläne für Forschungsinstitut in Nordhausen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ramelow unterstützt Pläne für Forschungsinstitut in Nordhausen

„Ein Thema wird unsere Region in der Zukunft im Besonderen betreffen“, sagte Hochschulpräsident Jörg Wagner auf dem Neujahrsempfang am Mittwochabend. Durch den Kohleausstieg der Bundesrepublik Deutschland fallen etwa sechs Millionen Tonnen Gips aus der Rauchgasentschwefelung weg. „Wir haben die Chance, durch die Gründung eines Instituts für Ressourcenmanagement und Nachhaltiges Bauen in Nordhausen mit etwas Vorlauf die Forschung zu den Themen Gipsersatzstoffe, Nachhaltiges Bauen und umweltgerechter Gipsabbau mit unseren Forschungspartnern auf den Weg zu bringen“, erklärte Wagner.

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) habe die Bundeskanzlerin diesbezüglich angeschrieben, Wagner habe mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier das Thema erörtert, zudem Innenminister Horst Seehofer angeschrieben. Auf der Ebene des Bundestages unterstütze zudem der CDU-Abgeordnete Manfred Grund. „Wir wollen dieses wichtige Zukunftsthema mit einer breiten Koalition nach vorne bringen, und ich bitte Sie alle hier um Unterstützung auf Ihren Kanälen“, betonte Wagner in Richtung des Auditoriums. Ramelow griff in seiner Rede das Thema Gipsabbau auf. „Es ist fünf Jahre her, dass ich als frisch gekürter Ministerpräsident Gast beim Nordhäuser Neujahrsempfang war. Schon damals habe ich das Wort Gips in den Mund genommen“, erinnerte er sich. Er habe das Gespräch mit den Gipsunternehmen gesucht. „Ihr werdet die REA-Gipsplatten bald nicht mehr herstellen können“, habe er zum Beispiel im Gespräch mit der Firma Knauf mit Blick auf den Kohleausstieg gesagt. Entweder man verwendet Naturgips oder importiert diesen aus Algerien. „Das kann beides keine dauerhafte Lösung sein“, stellte Ramelow fest. Die Leichtbaustoffe seien ein wichtiges Thema für die Gipsindustrie. Alle Rohstoffe sollen dahingehend untersucht werden, ob sie sich für den Leichtbau eignen. „Wir reden hier von einem integrierten Forschungsansatz mit einem greifbaren Mehrwert für die Industrie“, erläutert Ramelow. Kommt doch nach Nordhausen und macht das hier, habe er Knauf empfohlen. Man schreibe inzwischen „auf allen Kanälen“ Briefe nach Berlin, um die Ansiedlung des Institutes in Nordhausen zu unterstützen.