Randalierer im Nordhäuser Stadtpark

Randalierer im Stadtpark: Ampel verdreht, Mülleimer beschädigt

Nach mehreren Beschädigungen im Nordhäuser Stadtpark bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr meldete ein Zeuge eine beschädigte Fußgängerampel in der Parkallee. Die Polizisten stellten schließlich fest, dass die Ampel für Fußgänger, welche über die Schienen an der Haltestelle führt, durch Unbekannte verdreht und beschädigt wurde. Auch im Stadtpark entdeckten Polizisten etwa zwei Stunden zuvor am Spielplatz mehrere beschädigte Mülleimer. Wer Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

Gleich mehrere Scheiben eines Fahrzeuges schlugen Unbekannte am Mittwochabend zwischen 20 Uhr und 23 Uhr in Urbach ein. Anschließend stahlen der oder die Täter ein Radio und eine tragbare Lautsprecherbox im Wert von mindestens 1000 Euro. Der Pkw war Am Sportplatz abgestellt. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Wer kann etwas zum Verbleib der gestohlenen Gegenstände sagen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.