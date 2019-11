Sangerhausen SangerhausenDie Bergmannsklause am Röhrigschacht lädt in ihrer kulinarischen Veranstaltungsreihe „Schlemmerquiz in der Bergmannsklause“ für den 15. November um 19 Uhr in diesem Jahr letztmalig ein. Spaß, Unterhaltung und Genuss ...

Raten und Schlemmen

Die Bergmannsklause am Röhrigschacht lädt in ihrer kulinarischen Veranstaltungsreihe „Schlemmerquiz in der Bergmannsklause“ für den 15. November um 19 Uhr in diesem Jahr letztmalig ein. Spaß, Unterhaltung und Genuss stehen im Vordergrund, wenn das Fünf-Gänge-Menü mit mehreren Fragerunden serviert wird. Nebenbei lernen die Schlemmergäste einiges über die Region und den Bergbau. Es gibt etwas zu gewinnen. Auch den Text des Steigerliedes kennen danach alle. Es gibt noch Restkarten für 28,50 Euro (Getränke nicht inklusive) in der Tourist-Information Sangerhausen unter Telefon 03464/19433.