Rathausschlüssel wechseln Besitzer

Es donnert dreifach, wieder und wieder: „Ellrich Helau! Sülzhayn Helau! Kanneleeter Helau!“ So schallt es am Montag durch die Ellricher Salzstraße aus mehr als 150 Kehlen von Karnevalisten wie von vielen Mädchen und Jungen aus den Kindergärten der Einheitsgemeinde und der Grundschule. Sie kennen das Prozedere der Schlüsselübergabe vorm Rathaus – und sie lieben es. Wobei um 11.11 Uhr das Mikrofon weder einem der Bürgermeister noch einem der Präsidenten der Karnevalsvereine gehört. Nein, erst einmal hat Hans-Georg Mattke seinen legendären Auftritt als Kellermeister Schorsch: Die Hymne „Am 11.11. um 11 Uhr

11, da feiern wir nicht nur bis um 12“ erklingt.

Michael Schulze, der Ellricher Oberkarnevalist, kündigt eine „Riesenfeier“ im Lindenhof an, schließlich beginnt die 50. Saison des EKV. Stadtchef Henry Pasenow (CDU) gibt den Schlüssel gern aus der Hand, setzt sich wenig später auch eine Narrenkappe auf. „Wir ziehen doch alle am selben Karren“, kommentiert Schulze das Geschenk an den Bürgermeister.

Dann ist sein Woffleber Amtskollege dran, der vor lauter Aufregung ankündigt, dem Bürgermeister den Schlüssel übergeben zu wollen. Matthias Ehrhold – Pasenows Amtsvorgänger und nun als Präsident des WKV erschienen – kann darüber herzlich lachen, verkündigt sodann auch gleich das Motto der 27. Woffleber Karnevalssaison, angelehnt an die aktuelle Klimadebatte: „Ist das Klima auch eine Qual, wir feiern trotzdem Karneval.“

Wofflebens Ortschef Fred Birkefeld (rechts) übergab den Schlüssel an WKV-Chef Matthias Ehrhold.

Ortschaftsbürgermeisterin Bärbel Kirchner und Sülzhayns Karnevalspräsident Bernd Kliemannel bei der Schlüsselübergabe.

Bärbel Kirchner, die Sülzhayner Ortschefin, macht alles richtig bei der Schlüsselübergabe an SKV-Präsident Bernd Kliemannel. Sie wird nur kurz darauf vom närrischen Präsidententrio gebeten, dass sie fürs Foto doch zur Seite treten solle. Nun haben die Narren das Zepter in der Hand.

Ungewohnte Schlachtrufe schallen pünktlich um 11.11 Uhr zur Kampagneneröffnung über den Rathausplatz in Bleicherode. Nicht nur das vertraute „Jo Jau“ ist zu hören, sondern auch ein kräftiges „Wi Wau“ und ein dreifach donnerndes „Helau“. Denn zum ersten Mal startet nicht nur der heimische Bleicheröder Carneval-Club (BCC) in die fünfte Jahreszeit, sondern mit ihm auch die Karnevalisten aus Wipperdorf, Wollersleben und Kraja.

Michael Rehberg, Präsident des Wollersleber Carneval-Clubs, genießt diese Premiere sichtlich und für alle hörbar. „Jahrzehntelang habe ich auf diesen Moment gewartet, endlich habe ich das Ding“, freut er sich, als er den Schlüssel aus den Händen seiner Bürgermeisterin entgegennimmt. „Mit vier Clubs sind wir als Landgemeinde Bleicherode der Ort mit den meisten Karnevalsvereinen im Landkreis“, verkündet Frank Rostek (CDU) stolz.

Trotz vieler beruflicher Verpflichtungen lässt es sich der Landgemeindechef nicht nehmen, den Rathausschlüssel persönlich an Andreas Weigel vom BCC zu übergeben. „Ich bin hier und das ist gut so“, bekräftigt Frank Rostek seine Verbundenheit mit den Narren seiner Heimatstadt. Da es ja voriges Jahr mit dem Eintrag in das Guinnessbuch der Rekorde für den tiefsten Karnevalsumzug der Welt nicht geklappt hatte, bringt Andreas Weigel gleich mal eine neue Idee ins Spiel. „Wir können ja einen Umzug von Wollersleben über Bleicherode nach Kraja machen, da haben wir mit Sicherheit den längsten Umzug der Welt“, so der nicht ganz ernst gemeinte Vorschlag des Präsidenten.

Angelika Simmen (parteilos) hat eigentlich keinen Grund zum Lachen. Die Ortschefin Görsbachs muss den Schlüssel zur Macht abgeben. Dass es dabei harmonisch und nicht zänkisch zugeht, liegt insbesondere an der Erfahrung der Bürgermeisterin mit ihren Jecken. „Wenn die Narren uns regieren – kann nur Gutes uns passieren“, verkündet sie den Leitspruch der 65. Karnevalssession. Humor bewahre davor, dass der Kragen in so mancher Situation platze.

Mit einer flammenden Rede nimmt Simmen vor der Machtabgabe an die blau-weiße Karnevalistenregierung die politischen Zustände im Land kritisch unter die Lupe. „Das, was die Politiker mit uns machen, geht auf keine Narrenkappe.“ Immerhin kämpfe jeder um seinen eigenen Stuhl. Und der Wähler? Der setze sein Kreuzchen nicht mehr in der Mitte, sondern am Rand. „Die beste Wahl ist da die für unser Prinzenpaar“, ruft Simmen bei der Auftaktveranstaltung laut in die Menge.

Bei Mandy Henning als neuem närrischen Oberhaupt ist die Erwartungshaltung an die Jecken angekommen: Neben dem Verbreiten von guter Laune auch der Politik einen Spiegel vorhalten.