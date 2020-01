Mühlhausen. Polizisten hatten in Mühlhausen einen 41-Jährigen beim Jointrauchen erwischt. In seiner Wohnung entdeckten sie dann noch weitere illegale Dinge.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Raucherpause auf dem Balkon wird einem 41-Jährigen zum Verhängnis

Polizisten entdeckten am Sonntagabend in Mühlhausen einen Joint rauchenden Mann auf einem Balkon. Der 41-Jährige ließ die Beamten in seine Wohnung, wo sie neben dem Joint auch weitere geringe Mengen an Betäubungsmitteln fanden.

Die Polizisten stellten diese sicher und erstatteten Anzeige.

Geruch im Hausflur überführt berauschten Mieter

Die Beamten in Nordhausen hatten es mit einem ähnlichen Fall zu tun. Weil es im Flur eines Mehrfamilienhauses nach Drogen roch, verständigten Anwohner am Sonntagnachmittag die Polizei. Schnell fanden die Beamten die entsprechende Wohnung.

Der 29-jährige Mieter ließ sie herein. Er hatte gemütlich einen Joint geraucht, auf dem Wohnzimmertisch lagen die erforderlichen Utensilien samt Marihuana.

Das stellten die Polizisten sicher und erstatteten ebenfalls Anzeige.