Recyclingtechnikum bringt Forschung zu Gipsersatzstoffen voran

Nordhausen. Nordhäuser Forscher bei fachlichem Austausch mit Experten in Weimar. Dort sind nicht mehr nur noch Laborversuche möglich.

Zusammenarbeiten wollen Nordhäuser Forscher künftig mit Experten in Weimar, geht es um das Gipsrecycling und Gipsersatzstoffe. Simon Eichhorn, Simon Ballüer und Katrin Schmidt vom Thüringer Innovationszentrum für Wertstoffe (ThIWert) trafen sich deshalb jüngst mit Anette Müller und Steffen Liebezeit vom Institut für Angewandte Bauforschung Weimar gGmbH (IAB).

Gemeinsam besichtigte man das neue Recyclingtechnikum am IAB. Das Weimarer Forschungsinstitut habe sich in der Aufbereitungstechnik und der Materialcharakteristik vielfältiges Wissen angeeignet und stelle somit einen sehr wertvollen Partner innerhalb des ThIWert dar, heißt es in einer Pressemitteilung der Hochschule Nordhausen.

Neben einem Granulierteller verfügt das IAB Weimar auch über eine Pelletpresse zur Erzeugung feiner und gleichmäßiger Pellets, die durch Brennen in einem etwa sechs Meter langen Drehrohrofen zu Leichtgranulaten weiterverarbeitet werden können. Der Drehrohrofen bildet mit Brenntemperaturen von maximal 1350 Grad Celsius das „heiße“ Herzstück der neuen Pilotanlage. Dank dieser können nun kleintechnische Laborversuche in einen halbtechnischen Industriemaßstab überführt werden.

„Da sich das ThIWert noch im Aufbau und gegenwärtig in der Beschaffungsphase für Geräte, Ausrüstungen, Maschinen und Anlagen befindet, ist ein Erfahrungsaustausch bei einem langjährigen Projektpartner wie dem IAB in dieser Phase äußerst hilfreich“, meinte Katrin Schmidt.

Die Projektpartner sind sich einig, dass bei der Entwicklung neuer Baustoffe der Fokus auf der Recyclingfähigkeit nach ihrer Nutzungsphase liegen sollte. Gemeinsam arbeiten sie an der Umsetzung innovativer Lösungen.

Das ThIWert ist eine Kooperationseinrichtung der Hochschule Nordhausen, des IAB Weimar und der Bauhaus-Universität Weimar. Der Freistaat Thüringen fördert es, auch EU-Mittel fließen.