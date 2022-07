Restkarten für Kabarett in Nordhausen

Nordhausen. Die Kabarettistin Andrea Volk ist am 8. Juli in Nordhausen.

Die Kabarettistin Andrea Volk nimmt diesen Freitag, dem 8. Juli in Nordhausen in ihrem Programm Büro und Alltag aufs Korn. Beginn des Abends ist 18 Uhr im Ratssaal des Bürgerhauses. Restkarten gibt es in der Stadtinformation zu je 17 Euro.

Pointiert, lebendig und natürlich: Andrea Volk verwurstet den Wahnwitz des Alltags und findet im größten Grauen immer noch etwas zu lachen: von den Inzidenzwerten der Korruption bis zu Fitness-Jumping auf dem Mitarbeiterparkplatz, von Homeoffice bis zur künstlichen Intelligenz.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Andrea Volks Fokus und Interesse liegt auf der aktuellen Arbeitswelt in Büro und Verwaltung. Denn zwischen Datenschutz und Corona-Schutz ist immer noch Platz für eine Verordnung.