Rückblick 2023: Das war das dritte Quartal im Landkreis Nordhausen

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Feuerwehrfahrzeugen kommt es im August in Nordhausen.

Der Nordhäuser Oberbürgermeister kann sein Amt wieder aufnehmen, Feuerwehrfahrzeuge werden in einen Unfall verwickelt und gleich mehrere Orte sind Veranstalter überregionaler Treffen. Dies geschah unter anderem von Juli bis

7. Juli Helga Rathnau und Stephan Domann werden für ihre ehrenamtliche Arbeit mit der „Thüringer Rose“ ausgezeichnet.

22. & 23. Juli Mit Kurt Baerens und Bernhard Sourell verliert Nordhausen gleich zwei sehr engagierte Bürger.

1. August Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kommt es in Auleben. Ein 40-Jähriger kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der Fassade eines Gastronomiegebäudes. Die Wucht des Aufpralls ist so groß, dass Teile der Hauswand in die Gaststube stürzen.

1. August Die vorläufige Dienstenthebung von Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) wird vom Verwaltungsgericht Meiningen aufgehoben. Der Oberbürgermeister nimmt seinen Dienst wieder auf.

2. August Hunderte Südharzer Autofahrer atmen auf: Der Straße von Niedersachswerfen nach Harzungen und Neustadt ist nach 15 Monaten nicht mehr gesperrt.

4. August Matthias Mitteldorf schlüpft beim Nordhäuser Altstadtfest erstmals in die Rolle des „Roten Orschlochs“ und Altstadt-Manne alias Manfred Spangenberg geht nach 20 Jahren als Altstadt-Original in Rente.

6. August Ein 80-jähriger Mann kommt bei einem Unfall auf der A 38 bei Nordhausen ums Leben. Der Pkw-Fahrer übersieht einen Stau im Baustellenbereich und fährt auf einen Pkw auf.

11. August Aufgrund eines technischen Defektes an der Chlorgasanlage muss das Nordhäuser Salzaquellbad vorzeitig die Saison beenden.

Barbara Rinke vom Förderverein des Theaters während ihrer Festrede und Theaterintendant Daniel Klajner bei der festlichen Eröffnungsgala für das Theater im Anbau in Nordhausen. Foto: Marco Kneise

14. August Auf dem Weg zu einem Dachstuhlbrand in Herreden fährt ein Tanklöschfahrzeug der Nordhäuser Feuerwehr auf den vorausfahrenden Drehleiterwagen auf. An beiden Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden im sechsstelligen Euro-Bereich. Die Nordhäuser Feuerwehr bleibt einsatzfähig.

27. August Eine große Bergparade mit Teilnehmern aus ganz Deutschland krönt den 5. Thüringer Bergmannstag in Bleicherode.

3. September Das Theater kehrt nach Nordhausen zurück: Mit einer glanzvollen festlichen Gala wird der neue Theateranbau eröffnet.

9. September Bei einem Tauchgang am Sundhäuser See kommen eine 29 Jahre alte Frau und ein gleichaltriger Mann ums Leben.

16. September Das internationale Buchholztreffen findet erstmals im Nordhäuser Ortsteil Buchholz statt.

17. September Mehr als 600 Teilnehmer sind beim 31. Thüringer Wandertag in Ilfeld zu Gast.

27. September Die Energiegenossenschaft Helmetal wird für ihr Projekt des kalten Nahwärmenetzes mit dem Thüringer Umweltpreis ausgezeichnet.