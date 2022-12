Kinder eröffnen Weihnachtszeit für Sachswerfer Senioren

Nach zweijähriger Corona-Pause konnte in Niedersachswerfen wieder eine Weihnachtsfeier für die Senioren stattfinden. Die Kinder der örtlichen Grundschule hatten auch ihren Auftritt.

Der Weihnachtsbaum ist herausgeputzt, es riecht nach Stollen, Kuchen, Gebäck und frischem Kaffee: Nach zwei Jahren Corona-Pause konnte im Saal der Gaststätte „Sachswerfer Handwagen“ Ende November endlich wieder eine Seniorenweihnachtsfeier gefeiert werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Harztor. Knapp 80 Männer und Frauen waren der Einladung von Ortschaftsbürgermeisterin Katrin Schönemann gefolgt.

Die Mädchen und Jungen der dritten und vierten Klassen der Heinz-Sielmann-Grundschule eröffneten das kleine Programm, ehe Tim Schäfer vom Arree-Traditionsverein in einem Vortrag an das historische Sachswerfen der 1920er-Jahre erinnerte. Er überreichte Katrin Schönemann einen alten handverfassten Ortschaftsplan, der im Verwaltungsgebäude in Niedersachswerfen einen schönen Platz erhalten soll, wie die Ortschaftsbürgermeisterin versprach.

„Ich möchte mich bei allen Unterstützern bedanken. Vor allem beim Team vom Sachswerfer Handwagen und Ines Schütz vom Laden und Bistro am Mühlberg, die uns Kuchen gebacken hat. Aber auch beim Herkules-Markt für Kaffee, Stollen und Gebäck und bei der Marien-Apotheke für die Geschenke sowie natürlich bei der Grundschule des Ortes und Tim Schäfer“, zählte Schönemann auf.