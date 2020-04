Saniertes Fachwerkensemble in Nordhausen fast bezugsfertig

Auf der Großbaustelle der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG) in Nordhausens Altstadt, dem Quartier „Schärfgasse/Am Alten Tor“ sind die Arbeiter auf der Zielgeraden. Während in den beiden sanierten Fachwerkhäusern am Alten Tor der Innenausbau läuft, war Gert Mund von der Nordhäuser Firma DePaBau dieser Tage mit dem Errichten von Begrenzungsmauern in Natursteinoptik beschäftigt. Auch zur Straßenseite hin soll mit einer solchen nach Ostern das Grundstück abgegrenzt werden. Die SWG investiert in den neuen Wohnhof mit insgesamt acht Zwei- und Vier-Raum-Wohnungen rund 2,9 Millionen Euro.