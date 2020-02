Sanierung der Treppe im Gehege von Nordhausen schreitet voran

Die Sanierung der Gehegetreppe in Nordhausen schreitet immer weiter voran. Erste Treppenstufen sind schon verlegt. Am Freitagmorgen waren Mitarbeiter des Bauhofs mit Vorarbeiten für weitere beschäftigt und schotterten den Unterbau. Die in den Jahren 1976 bis 1978 vom Geiersberg aus in den Talkessel bis zum Bingerhof völlig neu gebaute Treppe war wegen Baufälligkeit seit 2013 gesperrt. Das neue Bauwerk wird zwei Meter breit und verfügt dann bei den Wegquerungen über gepflasterte Podeste. Auch eine Beleuchtung soll es geben, heißt es aus der Stadt.