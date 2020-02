Nordhausen. Die Schauspielerin Marie-Theres Schwinn ist am 3. April zu Gast in der Nordhäuser Traditionsbrennerei.

Schauspielerin aus Nordhausen kehrt in ihre Heimat zurück

Kreuzfahrt oder nicht, das ist hier die Frage. Schauspielerin und Poetry-Slammerin Marie-Theres Schwinn hat vier Jahre als Unterhaltungsmatrosin auf See verbracht. Sie ist von Island bis in die Karibik gereist, ist seekrank übers Schiff gewankt, hat kuriose Kulturunterschiede in der Crew erlebt, über Gäste geschmunzelt und über die Vielfalt und Schönheit dieser Welt gestaunt. 730 Tage Metall und Wasser. 44 Länder. Sieben Tage die Woche Reis.

Am 3. April feiert die gebürtige Nordhäuserin und Gründerin des Spoken-Word-Theaters Premiere mit ihrem Soloprogramm in der Traditionsbrennerei. Unter dem Motto „Unterhaltung, die Haltung sucht“ nimmt sie ihr Publikum in ihrer Leseshow mit in die Höhen und Tiefen des Crew-Lebens. Auf humorvolle und ehrliche Art erzählt sie von ihren eigenen Sturmfluten und Landgängen.

Karten für den Abend am 3. April ab 19.30 Uhr gibt es in der Nordhäuser Traditionsbrennerei.