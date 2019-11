Die russische Armbanduhr muss er aufziehen. Doch ist das noch lange kein Grund, eine modernere zu tragen. „Meine Frau hat mir auch welche mit Batterien gekauft. Aber man hängt an dem, was man hart erarbeiten musste“, sagt Peter Pfeifer.

Sparsam ist er zeit seines Lebens: als Sohn zweier aus Nordböhmen Vertriebener, als Familienvater zu Studienzeiten, als Unternehmenschef. Peter Pfeifer war Grubendirektor des Bleicheröder Kaliwerks, Schachtbau-Betriebsdirektor, Geschäftsführer der NDH-Entsorgungsbetreibergesellschaft. Seit deren Fusion mit der Deusa International sitzt er auch dort im Führungsgremium.

Zu Jahresende geht Peter Pfeifer in den Ruhestand, mit 75. Am heutigen Freitag bekommt er zur Barbarafeier in der Bleicheröder Kaue von Thüringens Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) den Thüringer Verdienstorden. Wie kein anderer im Südharz hat er sich um den hiesigen Bergbau verdient gemacht. Ohne ihn wäre das Denkmalensemble des Kaliwerks Bleicherode heute nicht mehr eines der schönsten in ganz Europa.

Man müsse doch Achtung haben vor den Altvorderen, die den Grundstock des Unternehmens geschaffen haben, begründet er sein Engagement für das Historische, seine Leidenschaft für die Traditionspflege. „Wir können Kraft schöpfen aus der Vergangenheit, wenn wir sehen, wie schwierige Etappen früher gemeistert wurden.“

Er muss unendlich viel Kraft geschöpft haben. Kaum ein Wochentag, an dem er nicht 6 Uhr auf dem Schacht ist, ein Zehn-Stunden-Tag ober und unter Tage beginnt. „Im Bergbau muss man sich mit der Natur auseinandersetzen. Wir müssen damit leben, nicht alles genau zu sehen, sind gefordert, uns immer wieder neue Lösungen auszudenken“, beschreibt er den Reiz seines Metiers.

Bergbau aber ist auch mit Risiken verbunden. Im Juni 2014 ist es, da will Pfeifer mit einem Gutachter die Versatzarbeiten in der Grube Lohra kontrollieren, als Material abrutscht, den Gutachter verschüttet und ersticken lässt. „Ich habe Glück gehabt“, denkt er an seine Rettung durch zwei in der Nähe arbeitende Bergleute zurück. Viel mehr mag er nicht sagen. Hinter der Hacke sei es dunkel, „es ist eben ein Unglück passiert“. Kein Grund für ihn, vom Bergbau zu lassen. „Welche Wirkung hätte dies denn auf andere gehabt?“

Förster will er, der Sohn eines Elektrikers und einer Buchhalterin, eigentlich nach dem Abi werden. Den Studienplatz in Tharandt hat der Nordhäuser schon. Doch dann, er ist gerade 18, kommt die erste von drei Töchtern zur Welt. „Und zum Bergbau-Studium in Freiberg gehörte ein praktisches Jahr, in dem ich Geld verdienen konnte.“ Er spürt seine Verantwortung als Familienvater, arbeitet während des Studiums an den Wochenenden in einer Bleizinkhütte und in einer Papierfabrik, während der Semesterferien an Bohrstellen. „Ich musste doch Geld ranschaffen!“

Dem Bergbauingenieur-Diplom folgt ein Forschungsstipendium, nach drei Jahren, mit 28, hat Pfeifer seinen Doktortitel. Im Kaliwerk Sollstedt arbeitet er sich binnen neun Jahren vom Schichtsteiger über den Investsachbearbeiter bis zum Produktionsdirektor hoch. Nach drei Jahren aber wünscht sich die Partei ihn in Bleicherode. „Eigentlich wollte ich nicht wechseln, aber ich hatte Familie, wollte kein Märtyrer sein.“ Er geht also 1984 ins Nachbarbergwerk, sieht sich als Grubendirektor mit „heruntergewirtschafteten“ Schächten konfrontiert und mit Strecken, die nicht mehr standsicher sind. Es hatte einen tödlichen Unfall gegeben.

Ist Peter Pfeifer in Bleicherode der Chef von 1900 Beschäftigten, sind es bei Schachtbau ab 1988 fast 3000. Für sie hat er Verantwortung, als mit der Wende 1989 die Aufträge wegbrechen. Auf die Treuhand ist er bis heute nicht gut zu sprechen, weil die Schachtbau für nicht überlebensfähig hielt und abwickeln wollte. „Mit Bauer Spezialtiefbau als Investor hatten wir großes Glück“, denkt Pfeifer an den Verkauf des 1990 schon zur GmbH umgewandelten früheren VEB zurück. Er ist Hauptgeschäftsführer und bleibt es dank Thomas Bauer selbst dann, als die Banken Kredite sperren wollen, so sehr sträuben sie sich gegen einen früheren DDR-Betriebsdirektor. 1993 gründet sich auf Pfeifers Betreiben hin der Nordhäuser Bergmannsverein, fünf Jahre später ist Schachtbau Gastgeber des 1. Thüringer Bergmannstags mit 3500 Berg- und Hüttenleuten. Aber natürlich blickt Peter Pfeifer in den 90ern auch in den westlichen Landkreis, wo die Kaliwerke Sollstedt und Bleicherode schon 1990 stillgelegt wurden. Einzig K & S sollte laut Einigungsvertrag über die kommenden zwei Jahrzehnte Kali abbauen dürfen.

Dass in den Gruben Sollstedt und Bleicherode heute zumindest ein rentabler Versatzbetrieb läuft, seit einigen Jahren Steinsalz gefördert wird, selbst der Kalibergbau wieder eine Zukunftsoption ist, ist Peter Pfeifer zu verdanken. 1995 kauft die Schachtbau-Tochter NDH-Entsorgungsbetreibergesellschaft unter seiner Führung das Bleicheröder Bergwerk, 2007 folgt das Sollstedter. Pfeifer scheidet bei Schachtbau aus, ist nun ganz NDH-E verpflichtet. Ein Unternehmen mit 140 Mitarbeitern und einem 250 Quadratkilometer großen Grubenfeld. Nach der Verschmelzung mit der Deusa 2017 kommt das Solefeld bei Kehmstedt hinzu. Der Bergbau im Südharz ist nicht Geschichte.

Rückblickend sagt der Bergbau-Ingenieur selbstkritisch, sich „zu viel auf den Tisch gezogen, zu sehr im Detail mitgearbeitet“ zu haben. Aber, fügt er sogleich an, nur er habe ja den großen Erfahrungsschatz. Der Abschied wird schwer fallen.