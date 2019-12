Die jüngsten Dürresommer lassen Buchen vertrocknen, Fichten vom Borkenkäfer dahinraffen – nun sterben auch junge Ahornbäume: Denn von Trockenheit und Hitze profitiert der Erreger der Rußrindenkrankheit. Das Brisante an dem schwarzen Schimmelpilz: Seine Sporen können zu einer Entzündung der Lungenbläschen von Mensch und Tier führen, was mit Reizhusten, Fieber und Atemnot einhergeht.

Entsprechend alarmiert ist Gisela Hartmann, seitdem sie vor einigen Tagen die Rußrindenkrankheit an Bäumen im Wäldchen am Warttürmchen entdeckte: „Hier spielen oft Kinder“, sorgt sich die Ehrenvorsitzende vom Park-Hohenrode-Förderverein um deren Gesundheit. Sie weist auf Baumstümpfe mit noch hellen Schnittflächen und äußert ihre Befürchtung, dass Leute Holz gemacht haben: „Hier ist Gefahr in Verzug, die Bäume müssen so schnell wie möglich aus dem Wald und als Sondermüll entsorgt werden.“

Günther Merg, ein für den Park Hohenrode tätiger Baumbiologe aus Heiligenstadt, teilt die Ansicht, sagt, die durch diesen Pilz ausgelösten Beschwerden könnten noch stärker ausfallen als beim schwarzen Hausschwamm: „Wer sich in dem Waldstück täglich zehn Minuten aufhält und eine empfindliche Lunge hat wie Kinder oder alte Menschen, für den kann es schon eine Belastung sein.“

Wegen dieser Gefahren muss beim Fällen der Bäume Schutzanzug und Vollatemschutz getragen werden.

In der Pflicht zu handeln ist die Stadt Nordhausen, der das Waldstück am Warttürmchen gehört. Aus dem Rathaus heißt es, ab Januar werden die befallenen Bäume entnommen und in unmittelbarer Nähe verbrannt, um das Verbreiten der Sporen beim Transport zu verhindern.

Die Rußrindenkrankheit lässt die Borke der Ahornbäume abplatzen, sie sterben letztlich. Foto: Kristin Müller

Auch im nahen Gehege seien zwei Ahornbäume betroffen. Im Südharzer Landeswald ist die Rußrindenkrankheit ebenfalls längst Thema: „Voriges Jahr hatten wir den ersten Fall im Revier Königsthal“, sagt Forstamtsleiter Gerd Thomsen. Und: Von einer Zunahme des Befalls in der kommenden Vegetationsperiode müsse wegen der Dürre dieses Jahr ausgegangen werden. Im Gegensatz zu urbanen Bereichen sei es im Wald indes nicht sinnvoll, befallene Bäume zu entnehmen: „Denn die Sporen sind zu Milliarden in der Luft, bleiben es auch nach dem Fällen.“

In Thüringen entdeckten Förster den Pilz 2017 erstmals in Bad Berka, im Erfurter Zoo wurden schon 2008 Bäume befallen. Wirtspflanzen sind der Bergahorn, seltener auch Spitz-, Silber- und Feldahorn.

Der Pilz zerstört das Kambium, die wichtige Wachstumsschicht zwischen Rinde und Holz. Er frisst quasi das Junggewebe auf, die Rinde löst sich, die Borke platzt vom Baum – zurückbleiben von den schwarzen Sporen befallene und von schwarzen Huminstoffe gezeichnete Stämme. Die Bäume sterben binnen weniger Monate oder auch mehrerer Jahre ab.