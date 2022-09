Schloss Hue de Grais in Wolkramshausen und seine Geschichte

Nordhausen. Für historisch interessierte Menschen lohnt sich ein Vortrag über das Anwesen und seine früheren Bewohner am 13. September 2022 in Nordhausen.

Der Nordhäuser Geschichts- und Altertumsverein startet wieder Vorträge. Am Dienstag, 13. September, ist ein Vortrag „Aus dem Leben von Robert Graf Hue de Grais und seiner Familie“ vorgesehen. Robert von Lucius, der Urenkel von Robert Graf Hue de Grais, ist der Referent des Abends.

Das Schloss Hue de Grais in Wolkramshausen und seine Historie verpflichteten zum Erhalt, heißt es in der Ankündigung. So zähle das Herrenhaus Hue de Grais seit 1990 zu den rund fünfhundert „Kulturdenkmälern von besonderer nationaler Bedeutung“. Allein seine Wandmalereien haben einen hohen künstlerischen und kunsthistorischen Wert. Die Veranstaltung findet wie gewohnt im Museum Tabakspeicher um 19.30 Uhr statt.